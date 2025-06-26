Suçlu filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Nic Pizzolatto üstleniyor. Peki, Suçlu filminin konusu ne? Suçlu filminin oyuncuları kim?

SUÇLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir 911 çağrı merkezinde sabah saatlerinde geçen hikâyede, çağrı operatörü Joe Bayler çağrı merkezini arayan ve hayatı tehlikede olan bir kişiyi kurtarmaya çalışır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder ve tek çıkış yolu gerçekle yüzleşmektir.

SUÇLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Gyllenhaal

Ethan Hawke

Paul Dano

Riley Keough

Peter Sarsgaard

Da'Vine Joy Randolph

SUÇLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suçlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.