Yüzüklerin Efendisi filmindeki Lembas Ekmeği tarifi...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:28

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:28

Lembas Ekmeği, Orta Dünya'nın elflerinin yarattığı efsanevi bir yiyecektir. Filmlerde ve kitaplarda sık sık karşımıza çıkan bu gizemli ekmeğin tadını ve özelliklerini merak ediyorsanız, işte size evde yapabileceğiniz Lembas Ekmeği tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı tam buğday unu

1/4 su bardağı bal veya pekmez

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı veya hindistancevizi yağı

1/4 su bardağı su veya süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı kuru meyve (örneğin, kuru üzüm veya kuru kayısı)

Yapılışı

Bir karıştırma kabında unları, tuzu ve isteğe bağlı olarak tarçını karıştırın.

Başka bir kapta balı veya pekmezi, eritilmiş tereyağı veya hindistancevizi yağını ve suyu veya sütü karıştırarak bir sos elde edin.

Sıvı karışımı, kuru malzemelerin üzerine dökün ve bir spatula veya kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Hamuru yoğurarak, hafifçe unlanmış bir zeminde yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Açılan hamuru istediğiniz boyutta dikdörtgen veya kare şeklinde kesin.

Üzerine kuru meyveleri yerleştirerek, hamuru katlayın ve kenarlarını sıkıca kapatın.

Hazırladığınız ekmeği hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında yaklaşık 20-25 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen ekmeği fırından alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan Lembas Ekmeği, maceraya hazır bir şekilde servise sunulabilir!

Notlar

Lembas Ekmeği, Orta Dünya'da uzun yolculuklarda kullanılan dayanıklı ve besleyici bir yiyecektir. Siz de doğa yürüyüşlerinde veya pikniklerde enerji kaynağı olarak tercih edebilirsiniz.

Tarifte kullanılan kuru meyveleri isteğe bağlı olarak değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz. İçerisine fındık veya ceviz gibi kuruyemişler de ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.