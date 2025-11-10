Sudaki Kız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini M. Night Shyamalan üstleniyor. Peki, Sudaki Kız filminin konusu ne? Sudaki Kız filminin oyuncuları kim?

SUDAKİ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Story adındaki gizemli bir genç kadın, binanın yüzme havuzunun altındaki bölmelerde, bütün gözlerden uzak bir yaşam sürmektedir. Cleveland, kısa bir sürede, kızın aslında bir su perisi olduğunu anlar. Geleceği görme yeteneği sayesinde, Cleveland’in ve bütün apartman sakinlerinin gelecek yaşamlarının bağlandığı ortak noktayı görecektir ve bu gelecek, kendisininkiyle de sıkı sıkıya bağlantılıdır. Efsaneye göre, su perilerinin bu dünya ile kendi dünyaları arasında yapacakları tehlikeli yolculuk, kötü niyetli bir takım yaratıklar tarafından engellenmektedir. Şimdi bütün apartman sakinleri ve Cleveland için yapılması gereken tek şey, Story’nin bu yolculuğu başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlamaktır. Aksi takdirde, kendi yaşamları da büyük bir tehlike altında olacaktır.

SUDAKİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Howard

Paul Giamatti

Bryce Dallas Howard

Jeffrey Wright

M. Night Shyamalan

Sarita Choudhury

Freddy Rodriguez

Bob Balabanr

Cindy Cheung

Mary Beth Hurt

Bill Irwin

Ethan Cohn

John Boyd

Joseph D. Reitman

SUDAKİ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sudaki Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.