Suikastçı Kulübü filminin yönetmen koltuğunda Camille Delamarre oturuyor. Filmin senaristliğini Thomas Dunn üstleniyor. Peki, Suikastçı Kulübü filminin konusu ne? Suikastçı Kulübü filminin oyuncuları kim?

SUIKASTÇI KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Avcı, seçkin bir suikastçiye dünya çapında yedi kişiyi öldürmesi için son sözleşmesi verildiğinde kendisini avlanan halde bulur. Avcı, hedeflerin onu öldürmek için tutulan eşit derecede yetenekli suikastçılar olduğunu keşfeder. Hayatta kalmak için tek şansı, çok geç olmadan ölümcül planın arkasındaki gizemli dehayı ortaya çıkarmaktır.

SUIKASTÇI KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Henry Golding

Daniela Melchior

Sam Neill

Noomi Rapace

Claudio Del Falco

Jimmy Jean-Louis

Rinat Khismatouline

Bruno Bilotta

SUIKASTÇI KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suikastçı Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.