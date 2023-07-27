Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:45

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. Senaristliğini Yılmaz Okumuş üstleniyor. Peki, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filminin konusu ne? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filminin oyuncuları kim?

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL3: CÜNYOR TEMEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın’ diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas’ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye’yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel’in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas’la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel’in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas’ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır...

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL3: CÜNYOR TEMEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çetin Altay - Cünyor Temel

Eren Hacısalihoğlu - Şota

Ayşegül Günay Demir - Şehriye nene

Eren Vurdem - Oğuzubillah

Salih Kalyon - Necati Hoca

Buket Orhan Çelik - Duru

Hidayet Erdinç - Arap şeyhi Cabir El Kurabiyye

Ruhi Sarı - Turgay Büyükdere

Şükrü Üçüncü - Mafya Şükrü

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL3: CÜNYOR TEMEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.9 olarak belirlendi.