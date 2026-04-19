Suncoast filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Laura Chinn üstleniyor. Peki, Suncoast filminin konusu ne? Suncoast filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Suncoast filminin konusu ne?

Film, gözü pek annesiyle beraber erkek kardeşine bakan bir gencin, yaşanmış en önemli tıbbi vakalardan birini protesto eden uçuk bir aktivistle beklenmedik bir dostluk kurmasını yarı otobiyografik bir şekilde ele alıyor.

Suncoast filminin oyuncuları kim?

Woody Harrelson

Nico Parker

Laura Linney

Amarr

Jason Burkey

Daniella Taylor

Ella Anderson

Parker Sack

SUNCOAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suncoast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.