Suncoast filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Laura Chinn üstleniyor. Peki, Suncoast filminin konusu ne? Suncoast filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Suncoast filminin konusu ne?
Film, gözü pek annesiyle beraber erkek kardeşine bakan bir gencin, yaşanmış en önemli tıbbi vakalardan birini protesto eden uçuk bir aktivistle beklenmedik bir dostluk kurmasını yarı otobiyografik bir şekilde ele alıyor.
Suncoast filminin oyuncuları kim?
Woody Harrelson
Nico Parker
Laura Linney
Amarr
Jason Burkey
Daniella Taylor
Ella Anderson
Parker Sack
SUNCOAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Suncoast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.