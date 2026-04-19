Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.04.2026 13:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Suncoast filminin konusu ne? Suncoast filminin oyuncuları kim?

Suncoast filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suncoast filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suncoast filminin konusu ne? Suncoast filminin oyuncuları kim?

Suncoast filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Laura Chinn üstleniyor.

Image

Suncoast filminin konusu ne?

Film, gözü pek annesiyle beraber erkek kardeşine bakan bir gencin, yaşanmış en önemli tıbbi vakalardan birini protesto eden uçuk bir aktivistle beklenmedik bir dostluk kurmasını yarı otobiyografik bir şekilde ele alıyor.

Suncoast filminin oyuncuları kim?

Woody Harrelson

Nico Parker

Laura Linney

Amarr

Jason Burkey

Daniella Taylor

Ella Anderson

Parker Sack

SUNCOAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suncoast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?