Şüphe filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:12

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:12

Şüphe (Burning), yönetmenliğini üstlenen Lee Chang-Dong'un, senaristliğinde Haruki Murakami'yle birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir dram filmidir.

ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?

Haruki Murakami'nin Barn Burning isimli kısa öyküsünden uyarlanan Burning, yarı zamanlı kurye olarak çalışan Jongsu'nun, eski komşusu Haemi ile karşılasması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Yarı zamanlı kurye, arada sırada da yazar olan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi'yle karşılaşır. Haemi genç adamdan, kendisi Afrika seyahatindeyken kedisine göz kulak olmasını rica eder. Seyahatten döndüğündeyse, Jongsu'yu Kenya'da rastladığı gizemli bir adam olan Ben'le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu'ya sahip olduğu tuhaf bir hobiden bahseder. Jongsu'nun Ben'le ilgili edindiği bu yeni bilgi, içini kemiren bir şüphenin ve paranoyanın tohumunu atacaktır.

ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ah-In Yoo

Steven Yeun

Jeon Jong-seo

ŞÜPHE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.