Şüphe filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Şüphe filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şüphe filminin konusu ne? Şüphe filminin oyuncuları kim? Şüphe filminin IMDb puanı kaç?
Şüphe (Burning), yönetmenliğini üstlenen Lee Chang-Dong'un, senaristliğinde Haruki Murakami'yle birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
ŞÜPHE FİLMİNİN KONUSU NE?
Haruki Murakami'nin Barn Burning isimli kısa öyküsünden uyarlanan Burning, yarı zamanlı kurye olarak çalışan Jongsu'nun, eski komşusu Haemi ile karşılasması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
Yarı zamanlı kurye, arada sırada da yazar olan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi'yle karşılaşır. Haemi genç adamdan, kendisi Afrika seyahatindeyken kedisine göz kulak olmasını rica eder. Seyahatten döndüğündeyse, Jongsu'yu Kenya'da rastladığı gizemli bir adam olan Ben'le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu'ya sahip olduğu tuhaf bir hobiden bahseder. Jongsu'nun Ben'le ilgili edindiği bu yeni bilgi, içini kemiren bir şüphenin ve paranoyanın tohumunu atacaktır.
ŞÜPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ah-In Yoo
Steven Yeun
Jeon Jong-seo
ŞÜPHE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şüphe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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