Asla Gözlerini Kaçırma filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:01

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:01

Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away), yönetmenliğini ve senaristliğini Florian Henckel von Donnersmarck'ın üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.

ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç sanatçı Kurt Barnert, 2. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Almanya'da resim eğitimi almaktadır. Ancak ülkesinin hakim sanatsal akımı Sosyalist Gerçekçilik bünyesinde, istediği eserleri ortaya koyamadığını düşünen Kurt, eşiyle Batı Almanya'ya kaçar. Düsseldorf'ta kendi sanatsal dilini arayan genç adam, yaşamının zor yıllarına ait hatıraları sürekli yakınında hissedecektir.

ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Schilling

Sebastian Koch

Paula Beer

ASLA GÖZLERİNİ KAÇIRMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Asla Gözlerini Kaçırma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.