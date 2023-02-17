Nokta filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nokta filmi nerede çekildi?

2008 yılında vizyona giren Nokta filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Nokta filminin konusu ne? Nokta filminin oyuncuları kim? Nokta filmi nerede çekildi? Nokta filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:40
Nokta filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nokta filmi nerede çekildi?
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Nokta, yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir drama filmidir.

NOKTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir zamanlar işlediği bir suç yüzünden azap çeken ve çektiği azaptan kurtulmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu alıyor.

NOKTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mehmet Ali Nuroğlu

Serhat Kılıç

Settar Tanrıöğen

NOKTA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Konya'daki Tuz Gölünde gerçekleştirilmiştir.

NOKTA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Nokta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.

 


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