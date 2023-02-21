Bir Avuç Misket filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Bir Avuç Misket filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bir Avuç Misket filminin konusu ne? Bir Avuç Misket filminin oyuncuları kim? Bir Avuç Misket filminin IMDb puanı kaç?
Bir Avuç Misket (A Bag of Marbles), yönetmenliğini Christian Duguay, senaristliğini Joseph Joffo'nun üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
BİR AVUÇ MİSKET FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 2. Dünya Savaşı döneminde Alman işgali nedeniyle evlerini ve ailelerini terk etmek zorunda kalan insanların dramına odaklanıyor.
Joseph Joffo’nun otobiyografik romanından sinemaya ikinci kez uyarlanan yapımın ilk filmi 1975 yılında beyazperde de seyircilerle buluşmuştu. 2. Dünya Savaşı döneminde Alman işgali nedeniyle evlerini ve ailelerini terk etmek zorunda kalan insanların dramını anlatan yapım, Jo ve Maurice kardeşlerin hikayesine odaklanıyor.
BİR AVUÇ MİSKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dorian Le Clech
Batyste Fleurial
Patrick Bruel
BİR AVUÇ MİSKET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bir Avuç Misket filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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