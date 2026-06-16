Survivor 2. finalist kim oldu? 15 Haziran 2026 Survivor'da kim kazandı?

Survivor 2026'da Dominik macerasının sonuna yaklaşırken, İstanbul'daki büyük finale adını yazdıracak isimler yavaş yavaş netleşiyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Hafta sonu yayın akışında yaşanan değişikliğin ardından gözler bu kritik geceye çevrilmişti. Peki, Survivor'da 2. finalist kim oldu? 15 Haziran'da yayınlanan son bölümde neler yaşandı ve İstanbul biletini hangi yarışmacı kaptı? İşte Survivor 2026'nın merakla beklenen bölümüne dair tüm ayrıntılar.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan artık zirvede. Bilindiği üzere 13 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümün ekrana gelmemesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Yayın akışındaki değişikliğin ardından, ikinci finalisti belirleyecek olan o tarihi ve kritik bireysel dokunulmazlık oyunu 15 Haziran Pazartesi akşamına ertelendi.

Saat 20.00'de başlayan bölümde yarışmacılar, Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu parkurlarında son kez ter döktü. Hem fiziksel hem de psikolojik sınırların sonuna kadar zorlandığı bu akşamda, İstanbul'daki canlı yayın finaline doğrudan katılma hakkı veren "ikinci bilet" için kıyasıya bir rekabet yaşandı.

İlk finalist Mert Nobre'nin rahat bir şekilde izlediği oyunlarda, diğer yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Atışların, hızın ve yüksek konsantrasyonun ön plana çıktığı bu zorlu mücadele, Survivor tarihinin en unutulmaz oyunlarından birine sahne oldu. Nagihan, Sercan, Nefise ve Ramazan ikinci bilet için ter döktü.

SURVİVOR'DA İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU

15 Haziran akşamı oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini geride bırakmayı başaran Sercan, Mert Nobre'nin ardından İstanbul'a gitmeyi garantileyen ikinci yarışmacı olma unvanını elde etti.