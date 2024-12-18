Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı Instagram hesabından Survivor 2025 paylaşımı yaptı. Survivor'ın yeni yarışmacılarını ve yeni sezon yayın tarihini açıkladı. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:15

TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. 2025 Survivor All Star-Gönüllüler'in tanıtım filminin yayınlanmasıyla birlikte sevilen yarışmanın ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR? 

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor

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