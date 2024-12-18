Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?
Acun Ilıcalı Instagram hesabından Survivor 2025 paylaşımı yaptı. Survivor'ın yeni yarışmacılarını ve yeni sezon yayın tarihini açıkladı. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?
TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. 2025 Survivor All Star-Gönüllüler'in tanıtım filminin yayınlanmasıyla birlikte sevilen yarışmanın ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Batuhan
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra
Göksu
Kaan
Etiketler: #Survivor 2025 #survivor
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