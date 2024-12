Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:53

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:53

Öğretmenler, ‘’Ücretli öğretmenlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı? Kasım ayı ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ücretli öğretmenlerin maaş ödemeleri, genellikle her ayın 1'i ile 15'i arasında yapılmaktadır. Öğretmenler, bu tarihler arasında maaşlarını alabilirler.

Ancak, maaşların hesaba yatma tarihi tam olarak hangi güne denk geleceği, ay içindeki resmi tatiller veya hafta sonlarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, maaş ödemesi yapılacak gün bir tatil gününe veya hafta sonuna denk gelirse, maaşlar bir sonraki iş günü hesaba yatabilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NEDEN YATMADI?

Ayrıca bazı yerlerde ödemeler ayın 15'inden sonra yatabilmektedir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir.

Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen için ders saati sayısı üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Haftada 20 saat derse giren bir öğretmen ile haftada 40 saat derse giren bir öğretmeni alacağı maaş aralığı da otomatik olarak değişiyor.

Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 13.250 TL oluyor.

Haftada 24 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 15.750 TL oluyor.

Haftada 30 saatlik derse giren biri ücretli öğretmenim 2024 yılında alacağı maaş 19.250 TL oluyor.