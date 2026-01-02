Survivor 2026 başladı! 1 Ocak 2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ilk bölümünde neler yaşandı?

Survivor 2026, yeni sezonu ile ekranlarda yerini aldı. 1 Ocak 2026 günü ilk bölümü ekrana gelen program Acun Ilıcalı'nın sunumu ile başladı. Mavi ve kırmızı takımlar parkura çıkarak ilk oyunlarını oynadı. Yarışma ilk bölümünde tartışma anlarına sahne oldu.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmaya bir okul otobüsünü kullanarak başladı.

Ünlüler ve gönüllülerin adalarına yerleşmesinin ardından oynanan ilk dokunulmazlık oyununun kazanını ünlüler takımı oldu.

Acun Ilıcalı konseyde programın yeni kurallarını anlattı. Ilıcalı, programın bu sezonunda elenen yarışmacı için ikinci bir şans olabilecek 'kader konseyi' uygulaması olacağını açıkladı.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Yapılan oylama sonucu haftanın ilk eleme adayı Beyza ve Lina oldu.

SURVİVOR 2026 ÜNLLÜLER TAKIMI!

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI!

NİSANUR GÜLER

GÖZDE BOZKURT

LİNA HOURİCH

RAMAZAN SARI

ONUR ALP ÇAM

ERKAN BİLBEN

EREN SEMERCİ

ENGİNCAN TURA