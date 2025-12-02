Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

2.12.2025 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamayla yeni sezonun heyecanı resmen başladı. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

Image

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Murat Ceylan’ın sunumuyla ekrana gelen Survivor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken başvurular devam ediyor; ancak başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. 2025 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışması 1 Ocak’ta başlamış ve 13 Haziran’da sona ermişti, bu nedenle yeni sezonda da benzer tarihlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bayhan

Keremcem

Serhan Onat

Dİlan Çıtak

Selen Görgüzel

MErt Nobre

MEryem Boz

Seren Ay Çetin

İlgili Konular: #yarışma #survivor #TV8