TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Murat Ceylan’ın sunumuyla ekrana gelen Survivor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken başvurular devam ediyor; ancak başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. 2025 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışması 1 Ocak’ta başlamış ve 13 Haziran’da sona ermişti, bu nedenle yeni sezonda da benzer tarihlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Bayhan
Keremcem
Serhan Onat
Dİlan Çıtak
Selen Görgüzel
MErt Nobre
MEryem Boz
Seren Ay Çetin