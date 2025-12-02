TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosunda kimler var?

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Murat Ceylan’ın sunumuyla ekrana gelen Survivor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken başvurular devam ediyor; ancak başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. 2025 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışması 1 Ocak’ta başlamış ve 13 Haziran’da sona ermişti, bu nedenle yeni sezonda da benzer tarihlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bayhan

Keremcem

Serhan Onat

Dİlan Çıtak

Selen Görgüzel

MErt Nobre

MEryem Boz

Seren Ay Çetin