Yayınlanma: 06.01.2025 - 22:57

Güncelleme: 06.01.2025 - 22:57

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana devam ediyor. Yeni hafta ile beraber takımlar arasındaki güç dengesi değişti. Peki, Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 6 OCAK 2025?

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU 6 OCAK 2025?

Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası ikinci eleme adayı belli olacak.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni haftada eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden All Star takımından Adilhan seçildi.