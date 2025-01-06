Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025 yarışmasında ikinci dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Yeni takımlarla beraber All Star ünlüler ile gönüllüler takımında dengeler değişti. Bu akşam oynanan takım oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana devam ediyor. Yeni hafta ile beraber takımlar arasındaki güç dengesi değişti. Peki, Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 6 OCAK 2025?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU 6 OCAK 2025?
Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası ikinci eleme adayı belli olacak.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni haftada eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden All Star takımından Adilhan seçildi.
Etiketler: #survivor all star
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