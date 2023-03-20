Survivor bitiyor iddiaları.. Seyirciler merakla bekliyordu
tv8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunumundaki Survivor yarışması final mi yapacak? Seyircileri meraklandıran gelişmenin detayları
Zeynep Alkan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldı. Açıklamayı bizzat Acun Ilıcalı duyurdu. Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, artık kadroda yer almayacak.
BASINDAKİ İDDİALAR
Bazı haber sitelerinde Survivor yarışması final yapacak iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyet iddiaların izini sürdü. Basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Yarışmanın şampiyonu belli olana dek Survivor programı tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?
TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2023’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2023 ne zaman bitecek araştırıyor.
HAZİRAN AYINDA BİTECEK
Öte yandan TV8 kaynaklarından gelen bilgilere göre Survivor 2023 yarışması, haziran ayında sona erecek. Yeni bölümler ise 2024 yılında tekrar ekranda olacak.
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