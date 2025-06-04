Survivor AllStar 2025 sezonunda hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da 3 Haziran'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da eleme adayları kim?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

31 Mayıs'ta gerçekleşen ve Aycan ile Sevgi'nin son düelloya kaldığı elemede adaya Aycan veda etti.

3 HAZİRAN'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üç dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Batuhan oldu.

Böylece eleme adaylarının dördü de Batuhan tarafından belirlendi. Meryem, Adem, Sevgi ve Ayşe eleme adayı oldu.