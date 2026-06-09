Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

9.06.2026 01:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da heyecan hız kesmeden sürerken, finale yaklaşılırken yarışmacıların kazandığı dokunulmazlık sembolleri büyük önem taşıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Survivor 2026’da finale doğru heyecan yükselmeye devam ederken, 8 Haziran’da oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

Dün adaya veda eden yarışmacı Murat Arkın oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert Nobre olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adaylarına çevrildi. Haftanın ilk elem adayı Deniz oldu.

İlgili Konular: #survivor #Eleme Adayı #survivor kim elendi