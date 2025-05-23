Survivor AllStar'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs'ta kim kazandı? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Erkek eleme haftasında adaya İsmail veda etti.

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 3. takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Birinci eleme adayı Kırmızı Takım'dan Meryem olarak belirlenmişti. 2. eleme adayı Sevgi oldu.

Haftanın 3. eleme adayı Ayşe oldu. Haftanın birinci olan Batuhan tarafından 4. eleme adayı olarak seçilen isim Dilşah oldu.