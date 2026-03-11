Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 10 Mart tarihli bölüm sonrası hangi takımın ödül oyununu kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Mart 2026 Survivor kim elendi?

SURVİVOR 10 MART TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım oyununu kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek yarışmacı Pazar akşamı belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Haftanın ilk eleme adayı 9 Mart akşamı gönüllüler takımından Lina olarak seçilmişti.

BUGÜN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Mart akşamı eleme adayı mavi takımdan Nisanur olarak belirlendi.