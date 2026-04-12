Survivor’da yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, 11 Nisan Cumartesi akşamı izleyicilerin yoğun ilgisiyle ekrana geldi. Zorlu parkurda yaşanan mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, ada konseyinde haftanın eleme adayı da netleşti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın son eleme adayları Sude ve Seda oldu.