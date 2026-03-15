14 Mart 2026 Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım büyük bir mücadele verdi. Yarışmanın ardından izleyiciler “Survivor takım oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mart 2026 Survivor kim kazandı?

SURVİVOR 14 MART TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Haftanın ilk eleme adayı 9 Mart akşamı gönüllüler takımından Lina olarak seçilmişti.

İKİNCİ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Mart akşamı eleme adayı mavi takımdan Nisanur olarak belirlendi.

BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Mart'te belirlenen eleme adayları Beyza ve Gözde oldu.

DÜELLODA KİM YARIŞACAK?

Pazar günü gerçekleşecek düelloda Nisanur ve Gözde yarışacak.