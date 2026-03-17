Survivor’ın 17 Mart 2026 bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oynanan oyunun ardından ise eleme potasına girecek ikinci yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mart 2026 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Mart 2026 günü Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Engincan olarak belirlenmişti. İkinci eleme adayı ise Barış oldu.