Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 7 Mart tarihli bölüm sonrası hangi takımın ödül oyununu kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart 2026 Şubat Survivor kim elendi?

SURVİVOR 7 MART TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım oyununu mavi takım kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek yarışmacı Pazar akşamı belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Engin Can ve Onur Alp bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.

Bugün yapılan oylama ise Can Berkay eleme adayı oldu. Mavi takımdan ise Barış Murat potaya girdi.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen haftalarda elenen isim Büşra olmuştu.