Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Survivor All Star 7 Nisan Pazar akşamı 78. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 00:15
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...
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Survivor ikinci eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. Bu hafta erkek elemesi olacağından Survivor 2 eleme adayı için bir erkek yarışmacı daha belirlenecek.  Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununu ve Real Madrid - Manchester City ödülünü kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlenecek.

Eleme sonrası potaya giren ikinci isim Hakan oldu.


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