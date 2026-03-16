Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'in son bölümünde, yarışmacılar elenmemek için ve ödül oyunu için mücadele etti. Peki, Survivor kim elendi? 15 Mart Survivor düelloyu kim kazandı? Nisanur mu Gözde mi?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Mart Survivor Ödül oyununun kazananı belli oldu. Kırmızı takım ve kırmızı takım arasında oynanan oyunun kazananı kırmızı takım oldu.

DÜELLO OYUNU

Gözde- Nisanur arasında düello oyunu yapıldı. Gözde çubuk oyununu seçerken, Nisanur halka atışını seçti. 1. turda düellonun kazananı Gözde oldu. 2. turun da kazananı Gözde oldu.

Böylelikle Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı.

KADER KONSEYİ

Kader Konseyi'nde kırmızı takım yarışmacıları, Nisanur'un takımlarına gelmesini isteyip istemediklerine dair oylamalarını gerçekleştirdiler. Oylama sonucunda Nisanur'un yarışmadaki kaderi belirlendi.

Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı.