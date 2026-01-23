Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor neden yok? Survivor yeni bölümü neden yayımlanmıyor?

23.01.2026 20:16:00
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor neden yok? Survivor yeni bölümü neden yayımlanmıyor?

Survivor'ı yeni bölümünün neden yayımlanmadığı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor neden yok? Survivor yeni bölümü neden yayımlanmıyor?

SURVIVOR YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

23 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranlarında Survivor yayımlanmayacak. Sevilen yarışma programının yerine ekranlarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü 24 Ocak 2026 Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim Erkan oldu.

