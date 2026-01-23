Survivor'ı yeni bölümünün neden yayımlanmadığı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor neden yok? Survivor yeni bölümü neden yayımlanmıyor?

SURVIVOR YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

23 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranlarında Survivor yayımlanmayacak. Sevilen yarışma programının yerine ekranlarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü 24 Ocak 2026 Cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim Erkan oldu.