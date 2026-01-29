Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor ödülü hangi takım kazandı?

29.01.2026 00:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2026’ta 28 Ocak akşamı ekrana gelen ödül ve ceza oyununda kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 28 Ocak Çarşamba Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler’de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi ve kırmızı takımlar, yeni bölümde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Ocak Salı günü Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’un 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayımlanan bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı kırmızı takımdan Seren Ay oldu.

İlgili Konular: #survivor