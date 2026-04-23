Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de bu akşam yeni bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım, İngiltere ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Survivor'da eleme potasında kimler var? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki etaptan oluşan mücadelede Ünlüler ve Gönüllüler takımları 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ödül oyunu uzatmalara taşındı. Mücadelenin üçüncü turu ise 23 Nisan Perşembe günü yayımlanacak.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da bu hafta Beyza ve Lina eleme potasına yer alan yarışmacılar oldu.