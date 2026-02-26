Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 00:32:00
Survivor'da 25 Şubat Çarşamba günü gergin dakikalar yaşandı ve sonunda bir takım ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat'ta Survivor'da ödülü hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın ödül-ceza oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Kaybeden takımın okyanus ortasında saatlerce kalacağı kritik mücadelenin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat'ta Survivor'da ödülü hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Şubat tarihli Survivor bölümünde ödül oyunu büyük bir heyecanla izlendi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda kazanan mavi takım, ödül olarak yemek ziyafeti kazandı. Oyunu kaybeden takıma ise ceza uygulandı; kırmızı takım okyanusun ortasında bir sal üzerinde bırakıldı.

