Survivor’da haftanın ödül-ceza oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Kaybeden takımın okyanus ortasında saatlerce kalacağı kritik mücadelenin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat'ta Survivor'da ödülü hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Şubat tarihli Survivor bölümünde ödül oyunu büyük bir heyecanla izlendi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda kazanan mavi takım, ödül olarak yemek ziyafeti kazandı. Oyunu kaybeden takıma ise ceza uygulandı; kırmızı takım okyanusun ortasında bir sal üzerinde bırakıldı.