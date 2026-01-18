Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümleri ile TV8 ekranında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 bu akşam yok mu? Survivor 2026 yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

18 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ SURVİVOR 2026 NEDEN YAYIMLANMAYACAK?

Survivor 2026 All Star – Ünlüler ve Gönüllüler programına, MasterChef Türkiye’nin Altın Kupa çekişmesinin final bölümünün bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle yeniden ara verildi.

SURVİVOR 2026'NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

TV8 tarafından yapılan planlamaya göre Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, yeni bölümüyle 19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geri dönecek.