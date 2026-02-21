Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler izleyicileri, yarışmanın bu akşam neden ekranlarda yer almadığını ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2026 YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026'nın 21 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek.

20 ŞUBAT GÜNÜ SURVİVOR 2026 NEDEN YAYIMLANMADI?

Survivor’ın 20 Şubat Cuma günü yeni bölümü yayımlanmazken, program 21 Şubat Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak; yayın günlerinde ise zaman zaman planlama ve özel yayınlar nedeniyle değişiklik yaşanabildiği biliniyor.