Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

21.02.2026 00:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor’ın yeni bölümünün yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler izleyicileri, yarışmanın bu akşam neden ekranlarda yer almadığını ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü ne zaman? Survivor 2026'nın yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

Image

SURVİVOR 2026 YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026'nın 21 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek.

20 ŞUBAT GÜNÜ SURVİVOR 2026 NEDEN YAYIMLANMADI?

Survivor’ın 20 Şubat Cuma günü yeni bölümü yayımlanmazken, program 21 Şubat Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak; yayın günlerinde ise zaman zaman planlama ve özel yayınlar nedeniyle değişiklik yaşanabildiği biliniyor.

 

İlgili Konular: #survivor #TV8 #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026