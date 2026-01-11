Survivor Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümleri ile TV8 ekranında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? TV8 11 Ocak kanal yayın akışı
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor yeni bölüm 12 Ocak Pazartesi akşamı TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.
TV8 11 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı