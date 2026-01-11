Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 12:13:00
Survivor Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümleri ile TV8 ekranında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? TV8 11 Ocak kanal yayın akışı

 

 

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölüm 12 Ocak Pazartesi akşamı TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.

 

TV8 11 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

İlgili Konular: #survivor #TV 8