Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:10

Güncelleme: 05.04.2024 - 22:10

Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takım yarışmacılarından, ödüle ulaşmak için Anlat Bakalım oyununda kazanan tarafın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da erkek eleme haftasında elenen isim Mavi takım yarışmacılarından Poyraz oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun ardından kazanan taraf belli olacak.