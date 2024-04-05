Survivor'da beklenmeyen eleme: İlk turda rakibine karşı bir oyun bile alamamıştı! Geriye düşünce parkuru yarıda bıraktı...

Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından bir isim adaya veda etti. Gözyaşları içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşan yarışmacı yolculuğunun kısa sürdüğünü söyleyerek yarışmadan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 00:31
Survivor'da beklenmeyen eleme: İlk turda rakibine karşı bir oyun bile alamamıştı! Geriye düşünce parkuru yarıda bıraktı...
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Survivor All Star'ın eleme heyecanı geride kaldı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Aysu'nun vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

ELENMEKTEN KAÇAMADI

Yarışmacılardan Poyraz, Hakan, Sercan ve Özgür eleme adayı olarak bu haftanın düellolarında yarıştı. İlk turda kırmızı takım yarışmacıları Sercan ve Özgür potafan çıkmayı başardı. İkinci turda yarışan Hakan ve Poyraz'dan adaya veda eden isim Poyraz oldu.

Poyraz ilk atış bölümünde Hakan'ın gerisine düşünce parkuru yarıda bıraktı. Takım arkadaşları Poyraz'ın elenmesine hem çok şşaırdı hem de çok üzüldü. Sercan'a 5-0 yenilerek Hakan'la ikinci tura kalan Poyraz 5-3'lük skorla bu turda da kaybederek elendi.


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