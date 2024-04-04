Adaylar belli oldu sırada düello! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Yayınlanma: 04.04.2024 - 19:12

Güncelleme: 04.04.2024 - 19:12

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta kadın elemesinin gerçekleştiği Survivor'da adaya veda eden yarışmacı Mavi takımdan Aysu oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Özgür

Poyraz

Sercan

Hakan

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star'da yapılan eşleşmelere göre düello oyunlarının ardından elenen isim belli olacak.