Adaylar belli oldu sırada düello! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 19:12
Adaylar belli oldu sırada düello! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Abone Ol google-news

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta kadın elemesinin gerçekleştiği Survivor'da adaya veda eden yarışmacı Mavi takımdan Aysu oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Özgür

Poyraz

Sercan

Hakan

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star'da yapılan eşleşmelere göre düello oyunlarının ardından elenen isim belli olacak.


survivor haberleri survivor all star haberleri survivor kim elendi haberleri

İlgili Haberler

Survivor'da beklenmeyen ayrılıklar: Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi...

Survivor'da beklenmeyen ayrılıklar: Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi...
Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler