Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?
4 Haziran Salı akşamı haftanın 2. eleme adayı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla dokunulmazlık kolyesini takan isim bir arkadaşını potaya sokuyor. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da bu akşam gerçekleşen en iyi süre oyunu sonrası bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Eleme potasına giren kişi bu akşam açıklandı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor bu akşam 133. Bölümüyle ekranlara geliyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM?
133. Bölümde haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Akaryakıta zam pompaya yansıdı
- 'Basit sorulara şaşırmayın'
- Çağlayan Adliyesi'nde intihar!