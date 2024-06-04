Yayınlanma: 04.06.2024 - 22:55

Güncelleme: 04.06.2024 - 22:55

Survivor'da bu akşam gerçekleşen en iyi süre oyunu sonrası bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Eleme potasına giren kişi bu akşam açıklandı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam 133. Bölümüyle ekranlara geliyor. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM?

133. Bölümde haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.