Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:36

Güncelleme: 10.04.2024 - 00:36

Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 8 Nisan Pazartesi akşamı 80. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlendi.

Survivor'da haftanın dördüncü ve son eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.