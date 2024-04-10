Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 8 Nisan Pazartesi akşamı 80. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.
SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlendi.
Survivor'da haftanın dördüncü ve son eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.
survivor haberleri Survivor 2024 haberleri Survivor 2024 All Star haberleri survivor dokunulmazlık oyunu haberleri survivor kim elendi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- YSK'den ret yağmuru!
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!
- İlk kırılma İYİ Parti’de