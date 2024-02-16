Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?
Survivor All Star’da 15 Şubat Perşembe günü düello heyecanı yaşandı. Survivor'ın 35. bölümü ekranlara gelirken, bu akşamın eleme gecesi nefesleri kesti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?
Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. Erkan başındaki izleyiceler kimin elendiğini merak etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?
SURVIVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Murat Ceylan, yarışmaya Sahra'nın kendi isteğiyle veda ettiğini duyurdu. Buna göre Sahra ile eşleşen Pınar rakipsiz kaldı. Oyunun kurallarına göre çözüm bulundu.
Murat Ceylan şunları söyledi: Üçünüzde birbirinizle oynayacaksınız. 6 olan rakibini yener adaylıktan kendisini kurtarır. Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Sona kalan isim iki hafta sonraki kadın elemesinde aday olarak rakibini bekleyecek.
Potadan kurtulan ilk isim Aleyna oldu. 6 sayıya ulaşan Aleyna önümüzdeki haftaları rahat geçirecek isim oldu. Pınar ve Aysu arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Eleme potasından kurtulan bir diğer isim ise Pınar oldu. Aysu iki hafta sonraki kadın potasında direkt eleme adayı olacak.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
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