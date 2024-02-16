Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:28

Güncelleme: 16.02.2024 - 00:28

Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. Erkan başındaki izleyiceler kimin elendiğini merak etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?

SURVIVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Murat Ceylan, yarışmaya Sahra'nın kendi isteğiyle veda ettiğini duyurdu. Buna göre Sahra ile eşleşen Pınar rakipsiz kaldı. Oyunun kurallarına göre çözüm bulundu.

Murat Ceylan şunları söyledi: Üçünüzde birbirinizle oynayacaksınız. 6 olan rakibini yener adaylıktan kendisini kurtarır. Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Sona kalan isim iki hafta sonraki kadın elemesinde aday olarak rakibini bekleyecek.

Potadan kurtulan ilk isim Aleyna oldu. 6 sayıya ulaşan Aleyna önümüzdeki haftaları rahat geçirecek isim oldu. Pınar ve Aysu arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme potasından kurtulan bir diğer isim ise Pınar oldu. Aysu iki hafta sonraki kadın potasında direkt eleme adayı olacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

Ogeday Girişken

Yiğit Poyraz

Seda Ocak

Yunus Emre

Damla Can

Begüm Yücetan

Yasin Obuz

Seda Aktuğlu

Sahra Işık

Hakan Hatipoğlu

Nefise Karatay

Furkan Kızılay