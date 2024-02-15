Yayınlanma: 15.02.2024 - 23:53

Güncelleme: 16.02.2024 - 00:09

Survivor 2024 All Star'da heyecan eleme akşamında devam ederken Murat Ceylan'ın açıklamaları geceye damgasını vurdu. Eleme adayı olarak düelloya katılacak Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar dörtlüsünden birinin sakatlık yaşadığı belirlendi. Peki, Survivor'da Sahra neden yok? Sahra elendi mi?

SAHRA NEDEN YOK?

Haftanın dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme düellosundaki ilk eşleşme Pınar-Sahra arasında ikinci eşleşme ise Aleyna-Aysu arasında gerçekleşti. Murat Ceylan düelloda bir kişinin yer alamayacağını bunun Sahra olacağını söyledi. Survivor'da Sahra'nın sakatlık geçirdiği doğrulandı.

SURVİVOR SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Ceylan, "Sahra yarışmaya veda etti. Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik." dedi.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybol kariyeriyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atmış olmasının yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında düzenlenen Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, ülkemizi Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında temsil etti.