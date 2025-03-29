Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:30

Güncelleme: 29.03.2025 - 00:30

Survivor All Star'da kadınlar haftası büyük bir heyecan ile başladı. Haftanın takım oyunları ise geride kaldı. Peki, Survivor'da kim elendi? 28 Mart'ta adaya kim veda etti? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da İsmail ile yaptığı dokunulmazlığı kaybeden Doğuş adaya veda eden isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Eleme adayları Asena, Tuğba, Pınar ve Yağmur oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Tuğba ve Asena yarın gerçekleşecek olan düelloda yeniden yarışacak. Kaybeden adaya veda edecek.