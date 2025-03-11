Survivor Almeda ilk kez anlattı: Kemerle dayak yedim

Yayınlanma: 11.03.2025 - 22:17

Güncelleme: 11.03.2025 - 22:17

Survivor 2025 Türkiye kadrosunda yer alan Almeda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Almeda, ''Küçüktüm daha 11 yaşlarında falandım. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kemerle dayak yiyen bir kızdım küçükken. Bunlar beni yıpratmıştı.'' dedi.

Almeda ''Şuan mesela en ufak bir sözde bile haksızlığa uğradığımı hissedeyim çıldırıyorum. Bu süreçte çok zorluklar çektim. Kendini de savunamıyorsun.'' cümleleriyle açıklamasına devam etti.

Evli olduğunu ilk kez açıklayan Almeda, ''İlk Ankara'ya gittim. Ev üstüme üstüme geliyordu. Bir anda eşimle tanıştım ve yeni bir hayat kurdum. Çok güçlü bir karakterim. Bunu biliyorum.'' diye konuştu.