Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe nişanlandı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:54

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:54

2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve birçok projede rol alan Hilmi Cem İntepe, Survivor All Star 2024'te 8. oldu. Uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüğü Pırıl Atasev ile geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı.

32 yaşındaki Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da evlenme teklifi etmiş ve bu anları sosyal medyada paylaşmıştı. Çift, bu kez nişanlanarak ilişkilerinde bir adım daha ileriye gitti.

Sade bir törenle nişanlanan çift, özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin bu mutlu anı sosyal medya üzerinden büyük beğeni topladı.