Sakatlığına rağmen pes etmedi... Galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı!

Sakatlığına rağmen düelloda ter döken yarışmacı Survivor'da yeni bölüme damga vurdu.

Sakatlığına rağmen pes etmedi... Galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:27

Survivor All Star'da 5 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümde adaya veda edecek ismin belli olması için düellolar gerçekleşti.

Sedat ve İsmail arasında gerçekleşen düelloda Sedat sakatlandı. Skor 4-1 olması nedeniyle Sedat büyük bir mücadele verdi.

Yarışmacı acı içinde düelloya çıktı. Topallayarak etabı tamamlamayı başaran Sedat, rakibinden kısa süre sonra atışlara ulaşmayı başardı. Atışlarda durum 4-4 oldu. Büyük bir bekleyişin ardından 5. sayıyı almayı başaran isim Sedat oldu.

Skorlarda durumu 4-2'ye getiren Sedat sayıyı aldıktan sonra kendini gözyaşları içinde yere attı. Takım arkadaşları Sedat'ı güçlükle sakinleştirdi.

Seda ve Yunus Emre arasında gerçekleşen düelloyu kazanan isim Hikmet oldu. Böylece potadan çıkan ilk isim Hikmet oldu.

Sedat ve İsmail arasındaki düelloyu kazanan isim ise İsmail oldu. 

Böylece final düellosuna kalan isimler Yunus Emre ve Sedat oldu.


Etiketler: #survivor all star #survivor #çılgın sedat

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