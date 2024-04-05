Survivor'da ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?

Survivor All Star'da dün gerçekleşen eleme oyununun ardından bugün yarışmacılar Anlat Bakalım için bir araya geldi. Peki, Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:10
Survivor'da ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?
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Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takım yarışmacılarından, ödüle ulaşmak için Anlat Bakalım oyununda kazanan tarafın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da erkek eleme haftasında elenen isim Mavi takım yarışmacılarından Poyraz oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 3-0'lık skorla kazanan kırmızı takım oldu.


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