Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim?

Susuzluk (Jajda) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Susuzluk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:42

Susuzluk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Svetla Tsotsorkova üstleniyor. Peki, Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim? 

SUSUZLUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir anne, baba ve onların 16 yaşındaki oğulları köyün sonundaki tepede yaşarlar. Geçimlerini bir otelin çarşaflarını yıkayarak kazanırlar. Su kaynağının tutarsız akmasından dolayı genellikle kendilerini, susuz buluyorlar. Sondaj işçisi olan baba kız, su sorununu çözmek için köye gelirler. Harmoni içinde yaşayan aile parçalara bölünür. Herkes birini seviyor ya da nefret ediyor. Aşka duydukları susuzluk o kadar büyüktür ki bunu sadece ölüm söndürebilir. Jajda, Bulgar yönetmen Svetla Tsotsorkova’nın ilk filmidir.

SUSUZLUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Monika Naydenova

Alexander Benev

Svetla Yancheva

Ivaylo Hristov

SUSUZLUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Susuzluk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.


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