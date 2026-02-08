Süt Kardeşler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Süt Kardeşler filminin konusu ne? Süt Kardeşler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım, süt oğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı "damadı Bayram" olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e âşık olan Şaban, onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve "Gulyabani" adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban (Süt oğlan)

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Halit Akçatepe - Ramazan (Emir eri)

Hale Soygazi - Bihter

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami Bey

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süt Kardeşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi