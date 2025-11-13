Şuursuz Aşk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Umut Ertek üstleniyor. Peki, Şuursuz Aşk filminin konusu ne? Şuursuz Aşk filminin oyuncuları kim?

ŞUURSUZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu (Yusuf)

Ebru Şahin (Menekşe)

Tuncer Salman (Dündar)

Ruhi Sarı (Müfit)

Erdal Ayna (Memduh)

Seher Terzi (Halime)

Ali Buhara Mete (Nihat)

Emir Benderlioğlu (İşkenceci Polis)

Ayşegül Günay (Refiye)

Volga Sorgu Tekinoğlu (Rıza)

Emir Çiçek (İsam)

Burcu Kara (Sezen)

Ayşen Batıgün (Mine)

Demet Oran (İkinci Doktor)

Çağlar Ozan Aksu (Berber)

Cansu Fırıncı (Süslü)

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şuursuz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.