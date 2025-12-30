Takip: İstanbul filminin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Senaristliğini ise Luc Besson üstleniyor. Peki, Takip: İstanbul filminin konusu ne? Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedzija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır

TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson . Bryan Mills

Maggie Grace . Kim Mills

Famke Janssen . Lenore "Lennie" Mills-St. John

Rade Šerbedzija . Murad Hoca

Leland Orser . Sam Gilroy

Jon Gries . Mark Casey

D. B. Sweeney . Bernie Harris

Luke Grimes . Jamie Conrad

Olivier Rabourdin . Jean-Claude Pitrel

Kevork Malikyan . Müfettiş Durmaz

Luenell . Kim'in Sürüş Eğitmeni

İlkay Akdağlı . Arnavut İstihbarat Görevlisi

TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Takip: İstanbul filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.